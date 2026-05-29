Yhdysvalloissa Louisianan osavaltiossa republikaanit ovat hyväksyneet vaalipiirijaon, joka poistaisi demokraattisen ja enemmistöltään mustan kongressivaalipiirin.
Muutoksen ennakoidaan tuovan republikaaneille yhden lisäpaikan edustajainhuoneeseen syksyllä järjestettävissä välivaaleissa.
Asiasta uutisoi muun muassa Politico.
Vaalipiirijako vaatii vielä republikaanikuvernööri Jeff Landryn allekirjoituksen. Landryn odotetaan hyväksyvän lain.
Yhdysvaltain korkein oikeus antoi aiemmin päätöksen, joka rajoittaa etnisyyden merkitystä vaalipiirejä muodostettaessa. Korkeimman oikeuden päätös voi auttaa republikaaneja jo marraskuun välivaaleissa.