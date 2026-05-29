– Työnantajat ovat aika ihmeissään, että miten voit olla 19 ja sinulla on jo molemmat, että olet sekä merkonomi että ylioppilas, kertoo rehtori Tiina Immonen MTV Uutisille.

Mercuriasta valmistuu 83 kaksoistutkinnon suorittanutta. Rehtori ja opiskelijat kertovat, miksi malli vetää.

Moni nuori aprikoi peruskoulun päättyessä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakemisen välillä. Kaksoistutkinto tarjoaa reitin molempiin: kolmen vuoden opiskelun jälkeen takataskussa on ammatti ja samalla valmiudet jatko-opintoihin.

Opiskelijat: Mahtava tilaisuus

– Minun mielestäni oli ihan mahtava tilaisuus, että pystyi lukion seuraksi myös saamaan paljon työkokemusta, hän sanoo.

Myös Elsa Korhonen sanoo hakeneensa yhdistelmää, jossa lukio ja työkokemus kulkevat rinnakkain ilman iltalukiota.

– Tämä oli semmoinen tutkinto, missä yhdistyvät hyvin molemmat ja vielä samassa paikassa, Korhonen sanoo.