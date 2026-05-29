Mercuriasta valmistuu 83 kaksoistutkinnon suorittanutta. Rehtori ja opiskelijat kertovat, miksi malli vetää.
Liiketalouden ammattioppilaitos Mercuriasta valmistuu tänä keväänä ennätysmäärä kaksoistutkinnon suorittaneita. Sekä merkonomin tutkinnon että ylioppilastutkinnon suoritti valmiiksi yhteensä 83 opiskelijaa, joista kaksi valmistui jo jouluna.
Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
– Työnantajat ovat aika ihmeissään, että miten voit olla 19 ja sinulla on jo molemmat, että olet sekä merkonomi että ylioppilas, kertoo rehtori Tiina Immonen MTV Uutisille.
Kaksoistutkinnon opiskelun aloitti rehtorin mukaan sata opiskelijaa, joten tutkinnonsuoritusprosentti on yli 80.
Mercuriassa kaksoistutkintoja on tietoisesti lisätty, kun ne nostettiin oppilaitoksen strategiassa keskiöön vuonna 2023.
Poikkeuksellisen paljon kaksoistutkintoja
Rehtori Immosen mukaan tämän kevään kaksoistutkinnon suorittaneiden määrä on selvästi aiempia vuosia suurempi.
– Määrä on poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi viime keväänä valmistui 40 kaksoistutkinnon suorittajaa, Immonen sanoo.