Sveitsin NHL-tähti Timo Meier on tuomittu yhden ottelun pelikieltoon polvitaklauksestaan torstain puolivälierässä Ruotsia vastaan. IIHF tiedotti päätöksestä perjantaina illalla.
Meier päätti toisessa erässä Ruotsin Oskar Sundqvistin ottelun polvitaklauksellaan Ottelun suomalaiset erotuomarit Mikko Kaukokari ja Riku Brander vihelsivät tilanteesta Meierille kuitenkin vain kahden minuutin rangaistuksen.
IIHF:n kurinpitopäätöksen perusteluissa todetaan, että kontakti olisi ollut vältettävissä. Se myös katsoi Meierin suhteuttaneen oman liikkeensä Sundqvistin liikkumiseen ojentaen polveaan ja aiheuttaen samalla polvien kolahtamisen.
Sveitsi joutuu täten tulemaan lauantaina välierässä Norjaa vastaan toimeen ilman Meieriä, joka on tehnyt turnauksessa tehot 3+8.