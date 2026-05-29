Venäjän jääkiekkomaajoukkueen osallistuminen kansainvälisiin turnauksiin päätetään tulevaisuudessa tapaus kerrallaan, lajin kattojärjestö IIHF tiedotti perjantaina.
Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallitus oli tammikuussa päättänyt sulkea Venäjän ja Valko-Venäjän sen alaisuudessa järjestettävistä kilpailuista kaudelle 2026–2027. Nyt IIHF:n kurinpitokomitea on hylännyt päätöksen, mutta korostaa, ettei päätös tarkoita Venäjän automaattista paluuta kisoihin.
IIHF:n päätös perustui tammikuussa turvallisuussyihin. Venäjä valitti ratkaisusta kurinpitolautakunnalle, jonka päätös julkaistiin tänään. Venäjän osallistuminen päätetään tästä eteenpäin tapauskohtaisesti.
Myös Valko-Venäjä suljettiin kiekkoyhteisöstä Venäjän hyökättyä sen avulla Ukrainaan talvella 2022. Valko-Venäjälle on kuitenkin aiemmin myönnetty mahdollisuus palata joihinkin turnauksiin, kuten naisten MM-kisoihin ja alle 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien MM-kisoihin