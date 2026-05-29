Keihäänheittäjä Oliver Helander sijoittui Puolan Bydgoszczissa kultasarjan kilpailussa perjantaina neljänneksi tuloksella 78,10.
Helanderin paras heitto nähtiin ensimmäisellä kierroksella, jonka jälkeen Helander astui loput heittonsa yli.
Tulos on samalla Helanderin kauden kärkitulos.
Kahdeksan heittäjän kilpailun voitti Etelä-Afrikan Douw Smit, joka nakkasi keihään lukemiin 84,57. Eemil Porvarin paras heitto kantoi 74,02.
Smitin lisäksi vain Liettuan Edis Matusevicius ylitti kilpailussa 80 metrin rajan.
Naisten 100 metrin aitafinaalissa Saara Keskitalo juoksi ajan 12,99 ja sijoittui neljänneksi. Karsinnassa Keskitalo pysäytti kellon lukemaan 12,94.
Tällä kaudella ajan 12,86 pistelleen Keskitalon ennätys on viime kaudella irronnut 12,81.