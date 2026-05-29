Suomen talous ampaisi Tilastokeskuksen mukaan laajaan kasvuun tammi- maaliskuussa.

Suomen talous kasvoi alkuvuonna 0,9 prosenttia edellisen vuosineljänneksen tasolta. Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin.

Hyviä uutisia on saatu sekä kotimaisesta kysynnästä että vientialoilta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi MTV:n Seitsemän uutisissa luottavansa siihen, että käänne voi pitää.

– Luotan, luotan, Appelqvist toteaa.

Appelqvistin mukaan taloudesta saatiin ennakkoviitteitä jo kuukausi sitten, mutta sen jälkeen myönteistä kehitystä on nähty myös muussa aineistossa. Hänen mukaansa vähittäiskaupasta on saatu dataa piristyvästä kulutuksesta, ja myös teollisuudesta on kuulunut hyviä uutisia.

– Kyllä se kasvu käynnistyi jo tuolla viime vuoden lopulla jossain määrin, ja nyt näyttää, että se on tämän vuoden alussa vauhdittunut ihan merkittävästi, Appelqvist sanoo.

"Hallituksen toimet eivät selitä"

Kasvuluvuista käydään usein myös poliittista keskustelua. Appelqvistin mukaan suhdanteita ei kuitenkaan voi yksinkertaisesti selittää hallituksen toimilla.

– Eivät tällaiset suhdannemuutokset ole sen paremmin hallitusten ansio kuin syykään, jos menee huonosti. Ihmisillä on ehkä vähän liikaa taipumus ajatella, että hallitus pystyisi näin mikromanageroimaan suhdanteita, pohtii Appelqvist.