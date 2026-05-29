Poliisi antoi kuljettajalle sakon puhelimen käytöstä, vaikka naisella ei ole toista kättä. Asiasta uutisoi CBS.

Palm Beachin piirikunnan poliisi antoi naiselle uskomattoman sakon Yhdysvaltojen Floridassa.

Poliisin vartalokameraan tallentunut keskustelu huvittaa.

– Ajoit ohitseni ja pidit puhelinta oikeassa kädessäsi, poliisi kuvailee pysäytettyään naisen tien varteen.

Nainen nostaa oikean, kyynärpäästä poikki olevan kätensä pystyyn ja alkaa nauramaan.

– Haluatko siis unohtaa tämän, nainen kysyy naurahten.

Poliisia tilanne ei kuitenkaan huvita, ja hän kirjoittaa naiselle sakon. Lopuksi poliisi ohjeistaa naista sen varalta, että hän haluaa viedä asian oikeuteen.

Käsittämätön hetki tallentui videolle helmikuussa ja siitä tuli viraalihitti.

CBS kertoo, että poliisi kuitenkin esitti aiheettoman sakon hylkäämistä tällä viikolla.

