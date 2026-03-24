Sekä laskuttaja että pankki kertovat asiakkaiden käyttävän yhä vähemmän paperisia laskuja tai kassapalveluita niiden maksamiseen.
Paperilaskuja lähetetään yhä vähemmän ja samaan aikaan muu kuin verkkomaksaminen on käymässä hankalaksi.
Esimerkiksi OP Uusimaa lopetti laskujen maksupalvelun maaliskuun alussa.
Laskuja on kuitenkin OP:ssa yhä mahdollista maksaa maksukuoren avulla, jolloin asiakas lähettää laskut pankkiin maksettavaksi.
OP Uudenmaan mukaan laskujen maksaminen konttorissa oli vähentynyt päätöstä ennen kymmenien prosenttien vuosivauhtia.
– Kaikista meidän asiakkaiden maksamista laskuista alle promille on maksettu kassapalvelussa.
– Kun katsotaan meidän asiakasmääriä, alle puoli prosenttia asiakkaista on hoitanut laskujaan kassapalvelussa, kertoo OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
Lasku maksaa
Myös tietoliikenneyhtiö Elisalta kerrotaan, että vain murto-osa asiakkaista haluaa enää valita paperilaskun.
Jos paperilaskun yhä kuitenkin haluaa, saa siitä myös maksaa. Paperilaskut maksavat tällä hetkellä 5,99 euroa.