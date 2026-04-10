Nyt on aika tarkistaa esitäytetty veroilmoitus.

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisesta ilmoitetaan OmaVeroa eli Verohallinnon sähköistä asiointipalvelua käyttäville nykyään digitaalisesti.

Haittaako, jos eräpäivä veroilmoituksen täyttämiselle on ehtinyt huomaamatta umpeutua?

– Veroilmoitusta pystyy täydentämään määräajan jälkeenkin, johtava veroasiantuntija Tero Määttä Verohallinnosta rauhoitteli Huomenta Suomessa torstaina.

Määtän mukaan esitäytetty veroilmoitus on helppo tarkistaa sähköisesti OmaVerossa. Sähköinen veroasiointi on linjassa sen kanssa, että kaikki muukin viranomaisposti muuttuu Suomessa ensi viikolla pääosin sähköiseksi.

Kuitenkin niille, jotka eivät käytä erilaisia viranomaisten sähköisia palveluita, veroilmoituslomakkeetkin tulevat edelleen paperisina.

Määttä neuvoo tarkistamaan esitäytetystä veroilmoituksesta ainakin tilinumeron ja tulot.

– Käytännössä suurimmalla osalla palkansaajista ja eläkkeensaajista tiedot ovat jo hyvin pitkälle siellä valmiina. Ei tarvitse oikeastaan kuin tsekata, että ne luvut pitävät paikkansa, Määttä sanoo.