OP Pohjola asettaa turvarajat niille tileille, joille asiakas ei ole sitä itse tehnyt.

OP Pohjola asettaa henkilöasiakkaiden käyttötileille 10 000 euron turvarajat vuoden 2026 aikana. Turvarajat asetetaan vaiheittain.

Vuorokausikohtainen raja määrittää, miten paljon rahaa tililtä voi käyttää yhden vuorokauden aikana. OP Pohjolan tileistä vastaava johtaja Niina Pakkala kertoo tiedotteessa, että näin estetään huijareilta mahdollisuus tyhjentää tili kerralla.

– Nykyään tyypillinen väärinkäytös on tunnusten kalastelu, jossa huijari vie rahat tilisiirtojen avulla. Tilien turvarajoilla pyritään estämään se, että huijauksen kohteeksi joutuneen henkilön tilejä ei voida tyhjentää kokonaan, Pakkala sanoo.

Turvarajat asetetaan sellaisille käyttötileille, joille ei ole aiemmin määritelty mitään turvarajaa. Asiakas voi myös itse muokata turvarajoja.

OP Pohjolan asiakkaista reilu viidesosa on itse jo asettanut turvarajan.

– Asiakkaan kannattaa valita rajat niin, että arjen säännölliset kulut ja menot hoituvat vaivattomasti. Jos tiliä ei käytetä aktiivisesti, on suositeltavaa asettaa tiukemmat rajat.

– Säästämisen tileille on hyvä valita erityisen tiukat rajat, jos tilien varat eivät ole aktiivisessa käytössä, Pakkala sanoo.

OP:n digitaalinen palvelu ehdottaa asiakkaille turvarajoja jo kevään aikana.