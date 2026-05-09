Poliisi sai tänään iltapäivällä ilmoituksen parvekkeelta mahdollisesti ammutusta laukauksesta Vaasassa.
Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksen kautta ilmoituksen mahdollisesta ampumisesta noin kello 16.50. Ilmoituksen mukaan Vaasan Palosaaressa olisi ammuttu laukaus kerrostalon parvekkeelta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tapahtumapaikalle lähdettiin usean partion voimin.
– Tilannetta selvitettiin tapahtumapaikalla, ja poliisi sai selvitettyä mahdollisen asunnon, josta laukaus olisi saatettu ampua. Epäiltyyn tekijään saatiin yhteys, jonka jälkeen poliisi otti hänet kiinni. Kiinniotto sujui rauhallisesti, poliisista kerrotaan.
Tapahtumaa tutkitaan rikosnimikkeillä ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen. Rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.