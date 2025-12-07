Palvelutalon asukkaita kannettiin tulipalon tieltä Lahdessa.

Lahden Heinäkadulla sijaitsevan Validian palvelukodin neljännessä kerroksessa syttyi sunnuntaina ennen puoltapäivää tulipalo, jonka vuoksi asukkaita jouduttiin evakuoimaan. Pelastuslaitos kertoo sängyn syttyneen palamaan.



Automaattinen sammutuslaitteisto sammutti palon, eikä kukaan loukkaantunut. Veden ja katkun vuoksi kerroksen asukkaat päätettiin silti siirtää alakertaan.



Kerroksesta evakuoitiin 5–7 asukasta, kerrottiin Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta STT:lle. Koska hissit eivät palohälytyksen vuoksi toimineet, asukkaita jouduttiin kantamaan alakertaan.



Päivystävän palopäällikön mukaan kantamiseen meni puolisen tuntia. Evakuoinnin aloitti palvelukodin henkilökunta, ja siinä auttoivat pelastajat.



Palvelukotia pyörittävä Validia kuului aiemmin Invalidiliitolle ennen Validian kauppaa ruotsalaiselle Ambealle aiemmin tänä vuonna.