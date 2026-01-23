Bakteerit ja virukset eivät kuole matoista pakkassäällä, mutta esimerkiksi pöly- ja syyhypunkkeihin sekä koiperhosen toukkiin useamman tunnin pakkaskäsittely vähintään -18 asteessa auttaa hyvin.

Pakkassää kannattaa käyttää hyödyksi ja viedä kodin matot ulos tuulettumaan ja puhdistumaan.

Kuinka usein matto pitää tampata?

Siihen, miten usein matot pitäisi tampata, ei ole olemassa mitään sääntöä.

– On yksilöllistä, miten kukin tykkää siivota. Sanoisin, että isoja mattoja, kuten olohuoneen mattoja, voi tampata kerran tai pari vuodessa. Pienempiä mattoja taas vaikka kerran viikossa, jos intoa riittää, Suvi Malin Maa- ja kotitalousnaisista kertoi tammikuussa Huomenta Suomessa.