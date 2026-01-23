Pakkassää kannattaa käyttää hyödyksi ja viedä kodin matot ulos tuulettumaan ja puhdistumaan.
Pakkasten kerrotaan kiristyvän viikonloppuna. Yksi hyvä tapa ottaa pakkaskeleistä hyöty irti on tampata matot.
Milloin pakastaa? Katso oman paikkakuntasi sää: mtvuutiset.fi/saa
Talven raikkauden saa tuotua sisälle, kun matot tamppaa ulkona pakkassäässä. Myös irtolian saa tuotua tamppauksen myötä ulos.
Usein matoille riittää kuitenkin hyvä imurointi.
Bakteerit ja virukset eivät kuole matoista pakkassäällä, mutta esimerkiksi pöly- ja syyhypunkkeihin sekä koiperhosen toukkiin useamman tunnin pakkaskäsittely vähintään -18 asteessa auttaa hyvin.