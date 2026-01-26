Kotona usein yksi tuoli vetää puoleensa vaatteita, jotka eivät ole puhtaita mutta eivät myöskään likaisia. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Vaatteet eivät ole vielä tarpeeksi likaisia pyykkikoriin, mutta eivät myöskään enää tarpeeksi puhtaita kaappiin – heitettäköön ne siis tuolille. Ammattijärjestäjä Laura Holmström viittaa näihin tuolin imaisemiin vaatekappaleisiin "puolipitoisina".

– Jos olet kerran käyttänyt vaatetta ja sitä ei tarvitse pestä, sen voi tuulettaa. Kannattaa myös olla jokin naulakko, johon tällaiset vaatteet voi laittaa. Se on huomattavasti siistimpi ja selkeämpi systeemi, Holmström vinkkaa Huomenta Suomessa.

Holmström kehottaa myös olemaan itselleen armollinen.

– Jos sinulla jää koko ajan tahattomasti vaatteita tuolille, se ei haittaa mitään. Sehän kertoo siitä, että näitä [vaatteita] sinä käytät, Holmström huomauttaa.

Toisaalta vaatekasan kasvaessa tuolilla on hyvä katsoa kriittisesti niitä vaatteita, jotka roikkuvat vaatekaapissa odottaen aina huomista. Niiden sijaan kaapista voisi järjestää tilaa vaatteille, joita oikeasti käyttää.

– Luopumalla me saadaan sitä tilaa. Uskalletaan päästää irti niistä "jos joskus tarvitsen" -ajatuksista, Holmström kannustaa.

