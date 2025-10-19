Seinäluteet eli lutikat ovat ikävä riesa ja voivat tulla kalliiksi.

Luteiden määrä on lisääntynyt ja samalla kemikaalittomat torjuntatavat ovat nousseet suosituiksi vaihtoehdoiksi perinteisten myrkkyjen rinnalle.

Taustalla on luteiden kehittynyt vastustuskyky kemikaaleille eli biosideille.

– Nykyään luteet ovat aiempaa vastustuskykyisempiä biosideille, mikä tekee niiden torjunnasta entistä haastavampaa, kertoo Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala.

Kemikaalittomat torjuntatavat ovat myös parempi vaihtoehto ihmisten ja lemmikkien terveydelle, vaikka nykyajan torjunta-aineet ovat huomattavasti turvallisempi kuin aiemmin.

Pakkaskontit mahdollistavat tavaroiden pelastamisen

Kemikaalittomia torjuntatapoja ovat pakastus ja lämpökäsittely.

Useat yritykset tarjoavat pakkaskontteja, joissa lämpötila on kotipakastinta matalampi ja tilaa riittää isoille huonekaluille. Myös kiinteitä kalusteita, kuten keittiöitä, voidaan purkaa ja viedä pakastuskonttiin.

– Kotona pakastaminen soveltuu ludetorjunnassa esimerkiksi tekstiileille ja kirjoille, Siltala kertoo.

Pakastusajan pituus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä siihen vaikuttaa muun muassa esineen materiaali.

Tavallisessa noin 18 asteen pakkasessa tavaroita tulisi säilyttää 7–10 päivää.

Pakkaskonteissa, joissa lämpötila on noin -28 astetta, riittää yleensä 3–5 päivää.

– Jos kyseessä on paksu petauspatja, tai sänky, kannattaa pakastusajan olla lähempänä viikkoa tai kymmentä päivää, Siltala neuvoo pakkaskonttien käyttäjiä.

Pakastaminen on matkailijalle varmin keino

Luteita tuodaan usein ulkomaanmatkoilta matkatavaroiden mukana.

Pakkaskontteja voi hyödyntää, esimerkiksi viemällä matkalaukut suoraan lentokentältä konttiin, jolloin mahdolliset luteet eivät pääse leviämään kotiin.

Moni suomalainen yrittää päästä luteista eroon saunottamalla matkatavaransa, mutta Siltalan mukaan laukun pakastaminen on varmempi keino.

Jos matkalaukun vie saunaan, se tulisi aluksi pitää suljettuna ja avata vasta, kun lämpötila on riittävän korkea.

– Muuten lutikoilla voi olla mahdollisuus karata saunan rakenteisiin, Siltala varoittaa.

Kuumakäsittely auttaa asunnossa

Asuntojen ludeongelmien torjunnassa kuumakäsittely on hyvä, kemikaaliton vaihtoehto.

Kuumakäsittelyn tekevät ammattilaiset, siihen tarkoitetulla välineistöllä, jotta käsittely olisi tehokasta, eikä vaurioittaisi asuntoa.

– Menetelmässä lämpötila nostetaan 55-60 asteeseen, ja käsittelyä voidaan hyödyntää kaikilla lämpöä kestävillä pinnoilla, Siltala sanoo.

Luteet liikkuvat helposti asunnosta toiseen, mikä voi herättää huolen luteiden päätymisestä omaan asuntoon.

– Huolestuisin luteista, jos niitä on havaittu samassa rapussa ja etenkin, jos niitä olisi samassa kerroksessa, Siltala toteaa.

Katso ylläolevalta videolta, miltä pakkaskontit näyttävät sisältä.