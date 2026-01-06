Pakkasen voi hyödyntää kodin siivoustöissä.

Pakastin on tunnetusti järkevää sulattaa pakkassäällä, mutta mitä muita kodin siivoustöitä on syytä pistää toimeen, kun ulkona pakkastaa?

Koti Puhtaaksi -yrityksen toimitusjohtaja Reetta Alastalo vinkkaa yrityksen tiedotteessa, että kunnon pakkaskeleillä voi pyykit kuivattaa ulkona. Pyykin kuivatus ulkona on myös energiatehokasta, muistuttaa myös Martat.

Pyykki ei jäädy kovaksi koppuraksi, sillä tapahtuu sublimoituminen: kosteus jäätyy ja haihtuu sitten pois tekstiileistä.

Alastalon mukaan pyykkejä olisi hyvä kuivatella ulkona kuivalla pakkaskelillä ainakin vuorokausi. Tämän jälkeen pyykit voi tuoda sisälle lämpenemään ennen kuin ne viikataan kaappiin. Pyykkejä ei tule laittaa kaappiin kosteina.

– Pyykkien kuivattaminen pakkasella tuo tekstiileihin ihanan raikkaan tuoksun, mutta myös pelkkä tekstiilien tuulettaminen kannattaa – oli pakkasta tai ei. Huonosti pesua kestäviä materiaaleja, kuten villa- ja silkkivaatteita, tuulettamalla voi pidentää niiden pesuväliä sekä samalla vaatteen käyttöikää, Alastalo sanoo tiedotteessa.

Muista myös! Pakkasella kannattaa viedä esimerkiksi matot ja petivaatteet ulos tuulettumaan, vinkkaa Martat.

Juttu on julkaistu alun perin helmikuussa 2025.

Lähde: Koti Puhtaaksi, Martat