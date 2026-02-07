Miten keraaminen liesi tai induktioliesi pestään? Auttaako etikka, entä höyrypesu?

Lasipintaisen lieden pinnan puhdistukseen liikkuu netissä kaikenlaisia niksejä: pese kuivahöyrypesurilla, hinkkaa puhdistuskivellä, kastele etikkavedellä, laita konetiskiainetta ja anna liota kelmun alla.

Gigantin Teemu Eronen ei osaa ottaa kantaa siihen, mikä niksi toimii, mikä ei.

– Virallisesti valmistaja suosittelee puhdistusliinaa sekä keraamisen tason puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta sekä kaavinta, hän sanoo.

Niksit voivat toimia, mutta ole huolellinen

Marttojen Niina Silanderin mukaan kuivahöyrypesuri on puhdistusmetodina tehokas ja ekologinen. Puhdistuskivi ja etikkavesi puolestaan ovat hyviä vaihtoehtoja, minkä lisäksi ne ovat ekologisia.

Konetiskiaine ja kelmu -yhdistelmän kanssa täytyisi olla erittäin huolellinen.

– Konetiskiaine on voimakas emäs, joten se vaatii suojakäsineet ja varovaisuutta. Pitkällä vaikutusajalla myös miedompi käsitiskiaine voisi toimia aivan yhtä hyvin. Tärkeää on huuhdella huolellisesti. Kelmu sen sijaan on ihan hyvä vinkki pinttyneen lian kanssa, sillä sen alla puhdistusaine ei kuivu lieden pintaan ja vaikutusaika pitenee, Silander kuvaa.

Älä hinkkaa teräsvillalla

Oman hellan puhdistusohje kannattaa tarkistaa käyttöohjeesta. Yksi kuitenkin on varma: lasipintaa ei kannata hinkata kovalla teräsvillalla.

– Ei missään tapauksessa. Tällöin lasikeraamiseen tasoon jää varmuudella jälkiä ja naarmuja, eikä näitä enää saa pois millään konstilla, Eronen sanoo.

Silander on samaa mieltä. Puhdistusterällä likaa voi nirhata irti, mutta hankaavat aineet tai materiaalit voivat naarmuttaa.

– Teräsvilla ja muut kovat hankaustyökalut naarmuttavat lasipintaa pysyvästi. Pehmeät puhdistusliinat tai mikrokuituliinat ovat turvallisempi vaihtoehto, Silander sanoo.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.

