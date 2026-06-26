Lääkärin pitäisi osata pysähtyä potilaan asian äärelle, arkkiatri sanoo.

Hiljattain arkkiatriksi valittu syöpätautien erikoislääkäri Päivi Hietanen on huolissaan potilaiden heikentyneestä luottamuksesta terveydenhuoltoon.

– Se on hirveän huolestuttava kehitys, ja vakava asia koko yhteiskunnan luottamuksen kannalta, Hietanen sanoi MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

– Meillä on Suomessa luottamusyhteiskunta, ja oikeastaan me ymmärrämme sen arvon vasta sitten, kun sitä ei ole, hän jatkaa.

Muistisairaan puoliso ei halunnut samaa kohtaloa

Hietanen pohti haastattelussa myös sitä, miten lääkäri voisi kohdata potilaan niin, ettei tämä tuntisi olevansa kuin liukuhihnalla. Hänen mukaansa tilanteessa pitäisi olla tarpeeksi aikaa pysähtyä ihmisen ja asian äärelle.

– Tärkeää on antaa aikaa sille, että puolin ja toisin tullaan ymmärretyiksi – puhutaan samaa kieltä.

Arkkiatri kertoo esimerkin omalta vastaanotoltaan, jossa hänen luokseen lähetettiin iäkäs keuhkosyöpäpotilas. Muut lääkärit olivat ihmetelleet, miksi hän ei halunnut hoitoa.

– Muut lääkärit miettivät, onkohan hän masentunut. Keskustelin hänen kanssaan pidempään, ja siinä kävi aika nopeastikin selville, että hänellä oli siihen rationaalinen syy.

Nainen oli kertonut hoitaneensa muistisairasta puolisoaan, joka oli kuollut vähän aikaa siten. Myös naiselle itsellään oli todettu alkava muistisairaus, joka ei kuitenkaan vielä näkynyt päälle päin selvästi.