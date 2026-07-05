Nuorisopsykiatrian asiantuntijat eivät kannata somen täyskieltoa.

Hallitus pohtii keinoja rajoittaa lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä, ja muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kannattanut somekieltoa alle 15-vuotiaille.

Tutkimuksissa runsas sosiaalisen median käyttö on yhdistetty mielenterveyden ongelmiin ja ahdistuneisuuteen etenkin tytöillä.

MTV Uutisten haastattelemat nuorisopsykiatrian asiantuntijat tunnistavat somen haitat, mutta eivät kannata somen täyskieltoa.

– Asia ei ole ihan yksiselitteinen. Sosiaalinen media on osalle nuorista hyvin tärkeä kanava kokea yhteenkuuluvuutta. Tapaan työssäni paljon nuoria, jotka jäisivät aika yksinäiseksi ilman somea. Varsinkin pienillä paikkakunnilla asuville, joihinkin vähemmistöihin kuuluville tai muuten syrjityksi tai yksinäiseksi jääneille voi olla valtavan merkityksellistä, että he saavat somen kautta yhteyden, sanoo HUSin osastonylilääkäri Meri Larivaara.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Sairaala Novan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Hanna Kakkonen pitää somekieltoa liian yksinkertaistettuna ratkaisuna monimutkaiseen ongelmaan.

– Toivoisin moninaisempaa keskustelua siitä, mikä on somen merkitys nuorille. Ehdottomasti somessa on ilmiöitä, joilta nuoria olisi tärkeä saada suojeltua. Mutta digitaaliset ratkaisut ovat tätä päivää. Sekin olisi aika epäreilua, jos ikäraja asetettaisiin vaikka 16:en, ja nuori pidettäisiin ikään kuin suojassa siihen asti, ja sitten 16-vuotiaana sanottaisiin, että nyt vaan ilman mitään taitoja lähdet sinne surffailemaan.