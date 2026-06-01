Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys.
Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea.
Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet.
Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021.