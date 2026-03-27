Vantaan Pähkinärinteessä viiden ihmisen kuolemaan johtanutta tulipaloa ei enää tutkita murhina.

Kerrostalopalossa Vantaan Pähkinärinteessä menehtyi maaliskuun alussa viisi saman perheen jäsentä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa, että palon sytyttäjäksi epäilty henkilö on edelleen vangittuna ja että hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa palon.

– Tulipalo aiheutti kerrostaloon suurta vahinkoa ja taloudelliset vahingot tulevat olemaan satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja. On mahdollista, että koko rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Rentola tiedotteessa.

Esitutkinnan perusteella teosta seuranneita henkilövahinkoja voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella pitää enemmän tuottamuksellisina kuin tahallisina. Näin ollen osa rikosnimikkeistä on tarkentunut.

– Tällä hetkellä asiaa tutkitaan nimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeä kuolemantuottamus, törkeä vammatuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Rikosnimikkeitä tarkastellaan vielä tarvittaessa uudelleen tutkinnan edetessä, Rentola jatkaa.

Esitutkinta tulee jatkumaan vähintään useita kuukausia muun muassa talon asukkaiden kuulusteluilla.