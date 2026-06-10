Varkaat aiheuttivat öljyonnettomuuden Lempäälässä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen mukaan maahan kaatui varkauden yhteydessä noin 2 000 litraa polttoöljyä viime yönä.
Päivystävä palomestari Eetu Räsänen kertoo, että louhoksen tankkauspisteellä säilytetty öljysäiliö on syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana.
Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Räsänen sanoo, että jos peite on kunnossa, se on rajoittanut vuodon paikalliseksi ja vahingot jäävät vähäisiksi.
Saastunutta maata poistetaan paikalta paraikaa.