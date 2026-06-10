Yhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty Jannica Fagerholm.



Valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa Solidiumin hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.



Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien.

Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannica Fagerholm. Hän on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2025.



Fagerholm kiittää Karvista yhtiön tiedotteessa.



– Hänen pitkäaikainen ja laaja kokemuksensa talouselämästä ja johtamisesta on ollut merkittävä tekijä yhtiön kehittämisessä ja toiminnassa.



Yhtiön hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi on nimitetty Tuomas Hyyryläinen.