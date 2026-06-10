Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Petri antaa Henrikille 48 tuntia aikaa löytää hänelle joko huumeet tai niiden rahallinen arvo 200 000 euroa.

Jutta tajuaa Lassen valheet remonttimiehistä ja suuttuu.

Linda näkee ovisilmästä Mariannan ja Joannan lähtevän, jolloin hän päättää palauttaa raskaustestin. Kaksikko palaa yllättäen asuntoon ja Linda piiloutuu.

Noel valehtelee Joannalle, että harkitsee edelleen Danielan jättämistä.

Alissa haluaisi sopia riidan isänsä kanssa. Linda on pannut merkille Akin ja Alissan kireät välit merkille, ihmettelee syytä.

Kalle todistaa haikeana Tatun ja Sampon hellää hetkeä. Sampo hehkuttaa Tatua Danielalle, mutta myöntää myös pelkäävänsä, että Kalle tekee jotain tyhmää.