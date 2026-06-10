Henkilön nähneitä kehotetaan ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen.
Itä-Suomen poliisi pyytää havaintoja miehestä, joka ryösti Päivärannan Salen Kuopiossa keskiviikkoaamuna kello 8.22.
Epäilty on poliisin mukaan noin 185–190 senttimetriä pitkä ja tukevahko. Hänellä oli mukanaan iso musta reppu ja päässään aurinkolasit. Yllään miehellä oli vihreä takki, mustat housut valkoisilla saumoilla sekä mustat kengät.
Tuntomerkkeihin sopivan henkilön nähneitä kehotetaan ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen.
Viiveellä tehdyt havainnot pyydetään ilmoittamaan numeroon 029 541 5232.