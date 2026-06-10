Helsingin poliisi kertoo, että Kenian presidenttiparin vierailu aiheuttaa poikkeuksia liikenteessä.
Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa Kenian presidenttiparin Presidentinlinnalla keskiviikkona noin kello 10. Yleisön on mahdollista seurata tapahtumia Kauppatorilla.
Poliisi katkaisee liikenteen Presidentinlinnan edustalta vastaanottoseremonian ajaksi. Liikennekatko kestää noin tunnin alkaen kello 9.30.
Poliisi muistuttaa, että tapahtumat ja vieraiden siirtymät voivat aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyitä ja katkoksia liikenteeseen Helsingin keskustassa. Poliisi on tarvittaessa ohjaamassa liikennettä.
MTV Uutiset seuraa presidenttiparin vierailua kello 11.45 alkaen.