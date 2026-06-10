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Remu Aaltosesta julkaistaan uusi elämäkerta | MTV Uutiset



Rocklegenda Remu: En pelkää kuolemaa – kuuntele näyte uudesta kappaleesta! "Mä en ajattele mitään, mä teen vaan. Et sillä ei oo mitään merkitystä, miten sä hoidat noita asioita, mutta sun pitää uskoa itseesi tietenkin, että mä oon hyvä", sanoo Remu. Henrik Schütt Julkaistu 10.06.2026 07:40 (Päivitetty 10.06.2026 09:56 ) Tanja Huutonen Hurriganes-legenda Henry Remu Aaltosesta on jälleen kirjoitettu elämäkerta. Siinä kerrotaan miten periksiantamattomasta, junanvaunussa asuneesta romanilapsesta tuli musiikkimaailman uudisraivaaja. Remu itse sanoo olleensa pienestä pitäen häiriintynyt ja hullu, mutta on nyt jo oppinut pyytämään anteeksi. Hurriganesin Henry Remu Aaltonen on yksi suomalaisen populaarikulttuurin merkittävimmistä persoonista. Voi hyvin sanoa, että 70-luvulla Hurriganes sekoitti Suomen ja ehkä myös bändin poikien päät. 2:02 Katso tästä lyhennetty haastattelu Aaltosesta. Pitkä haastattelu tänään Viiden jälkeen -ohjelmassa. Remu ei kuitenkaan jäänyt vain Hurriganesin pääjehuksi, vaan teki myös pitkän soolouran. Nyt tästä 78-vuotiaasta legendasta julkaistaan tänään taas uusi elämäkerta, jossa kerrotaan perusteellisesti miten junanvaunussa asuneesta romanipojasta kasvoi periksiantamaton ja tinkimätön rokkikukko.



Remulla on ollut poikkeuksellisen värikäs elämä. Kaltereidenkin takaa hän teki musiikkia ja kävelemään Remu on joutunut opettelemaan monta kertaa.

Remu ei pelkää mitään, eikä ainakaan kuolemaa. "En tietenkään, kyllä mä seison aina sanojeni takana tietysti. Koska en mä halua sellasta mainetta, että mä oon paskanjauhaja".

Henrik Schütt

Hullu ja häiriintynyt

Remu itse sanoo olleensa pienestä pitäen häiriintynyt ja hullu, mutta on nyt jo oppinut pyytämään anteeksi.



– Kyllä mä olen tämmönen ollut niinku pienestä pitäen, häiriintynyt ja hullu tietenkin. Aina jos tehdään jotain asiaa, niin tehdään se eri lailla kuin muut. Vaikka se ei olisi hyväkään, mutta täytyy olla aina erilainen, sanoo Remu MTV:lle.

Remun tuntevat kaikki, mutta Henryn melko harva. Tässä uudessa, mutta perinteisessä elämäkerrassa kaivetaan kivet ja kannot, ja jo kustannussopimusta tehdessä kuuli kirjailija Emilia Miettinen Remulta sanat: "Tervetuloa helvettiin". Remun elämä onkin ollut hurjaa ja värikästä.

Remun äiti Eeva piti kovaa kuria lapsilleen, kun isä Otto oli liesussa. Äiti oli Remulle erittäin rakas.Aaltosen kotialbumi

Äiti Eeva oli esikoispoika Henrylle kaikki kaikessa. Isä Otto puolestaan huiteli menemään. Henri oli kahdeksanlapsisen perheen esikoinen.

Nuorena hän oli ujo ja ajautui huonoille teille. Ensimmäinen linnatuomio tuli 16-vuotiaana.



– Oli se tietysti kovaa aikaa, mutta mä olin niin paskahousu ja ujo saatana, että tyttöjenkin kanssa mä en uskaltanut koskeekaan. Jos mä katoin silmiin niin paskat meni melkein byysaan, muistelee Remu nyt 78-vuotiaana.

Monelle ei ensimmäisenä tule mieleen ujous, kun katsoo Remua ja kuvia vuosien varrelta.

– Ei kun mä päätin ruveta hulluksi. Mä en ajattele mitään, mä teen vaan. Ei sillä ei oo mitään merkitystä, miten sä hoidat noita asioita, mut sun pitää uskoa ittees tietenkin, että mä oon hyvä.

Remu julkaisee 12.6.2026 myös uutta musiikkia. Sinkku "Se on niin" on tehty yhdessä Maria Hännisen kanssa.MTV / TANJA HUUTONEN

0:31 Kuuntele näyte Remun uudesta kappaleesta!

Kuolemaa Remu ei pelkää.

– En tietenkään, koska kuolema on lahja periaatteessa. Sä hiffaat yhtäkkiä kun sinut pannaan laatikkoon, vittu sä huomaatkin, että onneks mä pääseen vittuun täältä helvetistä. Se on kuulema ihan mieletöntä, sanotaanko, että tää kroppakin tässä, se on vaan semmonen suoja. Kun raha arkkuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen livahtaa, nauraa Remu MTV:n haastattelussa.

Täydennetty videolla Remun uudesta kappaleesta

Katso Remun pitkä haastattelu tänään Viiden jälkeen ohjelmasta.