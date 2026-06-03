Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa Kalasataman kerrostalon tulipalosta.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tiedotti keskiviikkona ettei aloita tutkintaa Helsingin Kalasatamassa tapahtuneesta kerrostalopalosta.

Tulipalo tapahtui toukokuun lopussa. Tämän hetkisen tiedon mukaan palo sai alkunsa 4.kerroksen asukkaan kaasugrillistä ja se levisi nopeasti rakenteisiin ja kattoon.

Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi niin nopeasti. Lopullisen syttymissyyn selvittäminen kestää vielä viikkoja.

Useita syitä

Otkes katsoo, ettei heidän tutkintansa tuottaisi merkittävää uutta turvallisuushyötyä.

Otkesin viestintäjohtaja Tiina Bieber avaa syitä Otkesin sivuilla julkaistussa blogissa.

Bieberin mukaan päätökseen vaikuttivat muun muassa se, että onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita tai kuolleita, pelastustoimet sujuivat hyvin, sammutustoimista ei aiheutunut merkittävää vaaraa sivullisille sekä ei ole tiedossa rakenteellista ongelmaa, joka vaatisi vuoden kestävän turvallisuustutkinnan.

Bieber myös toteaa, että turvallisuustutkinnassa ei selvitetä vastuullisuus- tai syyllisyyskysymyksiä, vaan se on muiden viranomaisten tehtävä.

– Emme käynnistä tapauksesta turvallisuustutkintaa, koska sille ei olemassa olevan tiedon valossa ole perusteita, eikä se olisi perusteltua veronmaksajien rahojen käyttöä – tai meidän resurssiemme kohdentamista, Bieber toteaa lopuksi.