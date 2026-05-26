Poliisi epäilee Lohjalla kuun alussa tapahtunutta omakotitalon paloa murhan yrityksiksi.

Poliisi otti kuun alussa kiinni miehen, jota epäillään omakotitalon sytyttämisestä Lohjalla keskiviikkoiltana 6. toukokuuta.

Talossa oli tapahtumahetkellä kaksi henkilöä, jotka onnistuivat pelastautumaan talosta. Talo tuhoutui palossa täysin.

– Teosta epäilty henkilö poistui paikalta ennen viranomaisten saapumista, mutta poliisi otti hänet kiinni hieman tapahtuneen jälkeen toisaalla Lohjalla, kertoi rikoskomisario Marjut Kronlund tiedotteessa tuoreeltaan.

Vangitsemisvaatimuksista käy kuitenkin ilmi, että miestä epäillään tuhotyöstä ja kahdesta murhan yrityksestä.

Kronlund kertoo MTV Uutisille, että rikosnimike valikoitui, koska tulipalo oli sytytetty tahallaan asukkaiden ollessa vielä sisällä. Poliisi katsoo, että nopeasti edenneen palon sytyttäminen oli henkirikoksen yrityksen tekotapana erityisen julma.

Kronlundin mukaan asukkaat pääsivät ulos juuri ja juuri ennen talon lopullista syttymistä.

Hän kertoo epäillyn ja uhrien tuntevan toisensa, mutta ei kommentoi näiden suhdetta tarkemmin. Teosta epäillään aikuista miestä.

Poliisilla ei ole vielä tarkkaa tietoa motiivista, mutta Kronlund uskoo tutkinnan tuovan vielä valoa siihen, mitä lopulta on tapahtunut.