Teon motiivista ei poliisin mukaan ole toistaiseksi tietoa.
Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 12 ihmistä on kuollut ja yhdeksän haavoittunut ampumavälikohtauksessa, kertoo Reuters sekä Etelä-Afrikan poliisi.
Etelä-Afrikan poliisin mukaan välikohtaus tapahtui hieman ennen puoltayötä paikallista aikaa Clevelandin esikaupunkialueella.
Epäiltyjen ampujien kerrotaan avanneen tulen epävirallisella asuinalueella ja paenneen tämän jälkeen paikalta.
Poliisin mukaan teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.