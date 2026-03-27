Käräjäoikeus käsitteli 71-vuotiaan miehen vangitsemista.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut 71-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä viidestä törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä vammantuottamuksesta, vaaran aiheuttamisesta sekä törkeästä tuhotyöstä. Lisäksi mies määrättiin mielentilatutkimukseen.
Miehen vangitsemista käsiteltiin tänään uudelleen käräjäoikeudessa. Mies oli aiemmin vangittuna viidestä murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä tuhotyöstä epäiltynä.
71-vuotiaan epäillään sytyttäneen kerrostaloasuntonsa tulee Vantaan Pähkinärinteessä 3. maaliskuuta. Mies on esitutkinnassa myöntänyt sytyttäneensä palon. Tulipalossa kuoli viisi saman perheen jäsentä.
Poliisin mukaan teosta seuranneita henkilövahinkoja voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella pitää enemmän tuottamuksellisina kuin tahallisina. Näin ollen osa rikosnimikkeistä on tarkentunut.
Mahdollinen syyte jutussa on nostettava tammikuun 2027 loppuun mennessä.