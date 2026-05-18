Vantaan Kaivokselassa viime torstaina tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta epäilty mies on vangittu.

Poliisi esitti noin 20-vuotiasta miestä vangittavaksi maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisin mukaan rikosnimikettä voidaan vielä arvioida uudelleen esitutkinnan edetessä.

Epäilty henkirikos tapahtui torstai-iltapäivällä Kaivokselassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Poliisin tietojen mukaan epäilty mies oli asunut asunnossa vuokralla. 75-vuotias miesuhri oli asunnon omistaja eli epäillyn vuokranantaja.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Rentolan mukaan esitutkinta on edennyt viikonlopun aikana muun muassa teknisen tutkinnan ja kuulustelujen avulla.

– Kuulustelut ovat sujuneet hyvin, ja epäilty on ollut yhteistyöhaluinen. Hän on kertonut yksityiskohtia, jotka tukevat häneen kohdistuvaa rikosepäilyä, Rentola kertoo poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan teossa ei epäillä käytetyn ampuma-asetta eikä teräasetta.

Tarkempia yksityiskohtia tapahtumista ei poliisin mukaan voida vielä tässä vaiheessa kertoa julkisuuteen.