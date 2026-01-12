Kolmekymppistä miestä syytetään Väyrysen pahoinpitelystä itsenäisyyspäivänä 2024.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään juttua, jossa kolmikymppistä miestä syytetään konkaripoliitikko Paavo Väyrysen pahoinpitelemisestä.



Väyrysen epäillään joutuneen pahoinpitelyn uhriksi keskellä päivää itsenäisyyspäivänä 2024 Helsingin keskustassa. Väyrynen kertoi kävelleensä Keskuskadulla, kun mies kävi hänen kimppuunsa ja kaatoi hänet katuun. Väyrynen sanoi loukanneensa polvensa, mutta vamma ei vaatinut sairaalahoitoa.



Poliisi on kertonut, että vuonna 1996 syntynyt mies myönsi teon kuulusteluissa. Tekoon ei vaikuttanut liittyneen ainakaan kovin selkeää poliittista motiivia.

Lue myös: Paavo Väyrynen pahoinpideltiin itsenäisyyspäivänä