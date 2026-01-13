Paavo Väyrynen Helsingin ydinkeskustassa pahoinpidellyt mies kertoi olleensa pahalla päällä.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrysen pahoinpitelystä tuomittu vuonna 1996 syntynyt mies kertoi poliisille, että hänen uhrinsa oli hänelle täysin tuntematon.

Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että Väyrynen olisi kommentoinut Keskuskadulla notkuneita ihmisiä jotenkin.

– Mies, jonka tönäisen tallenteella nurin, oli mielestäni ylimielisen oloinen ja kommentoi jotain muista paikalla olleista ihmisistä. Varmasti tästä johtuen menin hänen luo ja tönäisin hänet nurin, mitään muuta syytä en osaa asialle sanoa.

Väyrynen itse kertoi, että kulkiessaan varsin etäällä ovella notkuneista ihmisistä hän ei ollut antanut mitään aihetta aggressioon. Videolta ei myöskään tällaista ole havaittavissa.

Pahoinpitelijä myönsi, että hänellä ei ole mainitulta päivältä kovinkaan tarkkoja muistikuvia.

Hän oli ollut liikkeellä yksin, ja Makkaratalon ovilla olleet muut ihmiset eivät hänen mukaansa liittyneet asiaan.

Hän kertoi poliisille, että oli tapahtumapäivänä pahalla päällä.

– Olin tuona päivänä huonolla tuulella, koska minut oli toimitettu muutama tunti tuota ennen sairaalaan ambulanssilla nukuttuani jossain porttikongissa tai vastaavassa, hän kertoi.

Mies myönsi syyllistyneensä asiassa pahoinpitelyyn. Käräjäoikeus tuomitsi hänet sakkorangaistukseen.

Jutun alussa olevalta videolta näet, miten pahoinpitely tapahtui.