Helsingin käräjäoikeudessa puidaan kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) pahoinpitelyä.
Vuonna 1990 syntyneen miehen syytetään lyöneen Krista Kiurua kasvoihin Kaisaniemen puistossa perjantaina alkuillasta 13. joulukuuta. Asiaa puidaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa kello 9 alkaen.
MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.
Poliisi kertoi esitutkinnan valmistumisen aikaan tammikuussa, ettei tutkinnassa tullut ilmi, että teolla olisi ollut poliittista motiivia.
Poliisin mukaan epäilty oli kertonut kuulusteluissa aiheuttaneensa häiriötä ennen pahoinpitelyä ja luulleensa Kiurun soittavan asiasta poliisille.
Mies on aiemmin tuomittu ventovieraisiin ihmisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä.
