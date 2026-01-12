Videolla näkyy, miten mies kävi yllättäen konkaripoliitikon kimppuun.

Paavo Väyrynen pahoinpideltiin itsenäisyyspäivänä 2024 Helsingin keskustassa. Tekijä tuomittiin maanantaina sakkoihin Helsingin käräjäoikeudessa.

Väyrynen joutui pahoinpitelyn uhriksi keskellä päivää itsenäisyyspäivänä 2024 Helsingin keskustassa. Asunnolleen matkalla olleen Väyrysen päälle käytiin Keskuskadulla Ateneuminkujan kohdalla.

Tapauksen esitutkintamateriaaliin kuuluvalla videolla näkyy, miten suurehkon pullon kanssa kulkeva mies kävelee Väyrysen luo ja tönäisee hänet voimalla maahan. Katso video uutisen alusta.

Väyrynen loukkasi tilanteessa polvensa ja hänen housunsa menivät rikki, mutta hän ei tarvinnut sairaalahoitoa. Hän poistui paikalta omin voimin hyökkääjän lähdettyä. Väyrynen on syntynyt vuonna 1946 ja oli tapahtumahetkellä 78-vuotias.

Vuonna 1996 syntynyt mies myönsi teon kuulusteluissa ja myönsi syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Mies sanoi, ettei tuntenut Väyrystä entuudestaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tönijän sakkorangaistukseen.