Buffalo Sabres on edennyt jatkoon jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä.
Buffalo vei ottelusarjan Boston Bruinsia vastaan voitoin 4–2. Buffalo voitti kuudennen ottelun vieraissa maalein 4–1, eteni pudotuspelien toiselle kierrokselle ja lähetti Bostonin kesälomalle.
Sabresin suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen on seurannut pudotuspelejä vaihtopenkiltä sen jälkeen, kun Bruins tasoitti ottelusarjan Luukkosen haparoinnin vuoksi.
Bostonin suomalaisvahti Joonas Korpisalo oli niin ikään vaihtopenkin puolella. Jäällä oli puolustaja Henri Jokiharju, joka jäi pisteittä.
Sekasortoisesti vuosikausien ajan tätä ennen ajelehtinut Buffalo on viimeksi pelannut pudotuspelikiekkoa vuonna 2011. Edellisen kerran se oli voittanut pudotuspelisarjan 19 vuotta sitten vuonna 2007.
Jarmo Kekäläinen on toiminut Buffalon general managerina joulukuusta lähtien. Sitä ennen hän oli seuran neuvonantajana.