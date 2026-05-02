Gazaan pyrkineen avustuslaivueen aktivisteista ainakin yli 30 on viety sairaalaan Kreetalla, kertovat kreikkalaiset viranomaiset.
Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivueen aluksia keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Global Sumud -laivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Joukossa oli ainakin yksi suomalainen.
Lue myös: Espanja syyttää Gaza-avustuslaivueen pysäyttänyttä Israelia lain rikkomisesta – kehottaa EU:ta toimiin
Perjantaina avustuslaivue tiedotti, että yli 30 kiinni otettua joutui kiinniottotilanteessa tehdyn väkivaltaisen hyökkäyksen takia sairaalaan hoidettavaksi.
Kreikan viranomaisten mukaan noin 175 avustuslaivueen aktivistia nousi Kreetalla maihin.