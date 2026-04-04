Valtionvarainministeri Riikka Purra väläyttää myös uusia leikkauksia Ilta-Sanomien haastattelussa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän tähtää pääministeriksi.
Purra kertoo haaveekseen, että hänen puolueensa voisi olla hallituksen ykköspaikalla, mutta vähintään puolue tavoittelee hallituspaikkaa.
– Toivoisin, että perussuomalaiset voisi olla hallituksessa ykköspaikalla, hän sanoo IS:n haastattelussa.
Eli tähtäät pääministeriksi?
– Kyllä.
Uusia leikkauksia
Valtiovarainministerinä pian kolme vuotta toiminut Purra myös väläyttää uusia leikkauksia tuleviin vuosiin samassa haastattelussa.
Hallituksen kehysriihi pidetään huhtikuun lopussa, ja tavoitteena on päättää yli 400 miljoonan euron säästöistä.
Uusiin säästöihin on Purran mukaan tarve erityisesti Iranin sodan tuoman epävarmuuden takia.