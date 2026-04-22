Hallitus on aloittanut toisen kehysriihipäivänsä.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toivoo, että tänään tulee valmista.
– Vähän on homma kesken. Vaaditaan, että kaikki on reilassa. Uskoisin, että tänään päästään valmiiksi, olemme aloittaneet aikaisin aamulla, Purra sanoo.
Purralta kysytään polttoaineiden hinnoista ja niiden tärkeydestä perussuomalaisille.
– Arjen kulut kiinnostavat. Koko hallitusta.
Purra kertoo, että eilisen neuvottelut menivät yli puolenyön. Hän muistelee tosin, miten hallitusneuvottelussa vastaava meno jatkui kahdeksan viikkoa.
– Tämä on kuulkaa pientä siihen nähden.
Pääministeri Petteri Orpoa (kok.) odotetaan Säätytalolle vasta noin kello 10. Ilta-Sanomien mukaan pääministeri on ollut aamulla eduskunnassa suuren valiokunnan kuultavana.
