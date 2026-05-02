Peppiina etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelman uudella kaudella.

Toukokuussa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa alkavan Love Island Suomi -kauden ensimmäiset sinkut on julkistettu. Kauden ensimmäisessä jaksossa Love Island -villaan astelee kymmenen sinkkua, joista yksi on helsingissä asuva Peppiina, 22.

Peppiinaa voi tituleerata todelliseksi Love Island -superfaniksi, sillä hän on katsonut kaikki ohjelman suomalaiset ja ulkomaiset kaudet. Ohjelmaa tuntikausia tapittaneena hänelle oli muodostunut etukäteen mielikuva siitä, millaista elämä rakkauden saarella on.

Kuten arvata saattaa, hänen mielikuvansa muuttui sen jälkeen, kun hän oli itse käynyt kokemuksen läpi.

– Tajusin sen, että kun katsoo näitä ohjelmia, niin heitä (osallistujia) pitää vain joinain hahmoina, esikuvina. Tajusin, että me olemme vain ihmisiä, hän kertoi MTV Uutisille Love Island Suomen mediatilaisuudessa.

Peppiina uskoo, että hän tulee olemaan katsojien silmissä humoristinen, rohkea ja viihdyttävä saarelainen.

Peppiina nähdään Love Island Suomen uudella kaudella.Tomi Natri /All Over Press