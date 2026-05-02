Formula 1:n hallitseva maailmanmestari Lando Norris on napannut paalupaikan sprintin aika-ajoissa Miamin GP:ssä. Valtteri Bottas jäi kaksi pykälää tallikaverinsa taakse.
McLarenin Lando Norrisin jälkeen toiseksi Miamin sprinttiaika-ajoissa kaasutteli Mercedeksen Kimi Antonelli, ja kolmantena seurasi Norrisin tallitoveri Oscar Piastri.
Kyseessä oli kauden ensimmäinen kerta, kun Mercedes ei ollut aika-ajosession nopein. Miami on vuoden neljäs GP.
Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi 20:nneksi, takanaan vain Aston Martinin Fernando Alonso ja Lance Stroll.
Bottaksen meksikolainen tallikaveri Sergio Pérez oli 18:s suomalaista lähes 0,6 sekuntia nopeampana.
Sprintti ajetaan tänään Suomen aikaa iltaseitsemältä, minkä jälkeen GP:n aika-ajot käydään iltayhdeltätoista.
Kilpailu on MM-sarjassa kauden neljäs. Edellinen kilpailu, Japanin GP, ajettiin maaliskuun lopulla. Sitä seurasi kuukauden kilpailutauko, kun Bahrainin ja Saudi-Arabian kilpailut peruttiin Lähi-idässä syttyneen sodan vuoksi.