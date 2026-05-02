Jalankulkija on kuollut jäätyään auton alle Porissa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Puolenyön jälkeen tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuoli aikuinen jalankulkija. Turma tapahtui poliisin mukaan Helsingintiellä lentoaseman kohdalla.
Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman ennen kello yhtä. Helsingintien Poriin johtavat kaistat olivat poliisin tutkinnan ajan suljettuina.
Poliisi jatkaa tapahtuneen selvittämistä ja tutkintanimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.