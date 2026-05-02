MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven on vaikeuksia löytää ennakkosuosikkia tänään alkavasti SM-liigan finaalisarjasta. Runkosarjassa KooKoo voitti molemmat Tappara-ottelunsa.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.

Runkosarjan ykkönen Tappara ja kakkonen KooKoo aloittavat tänään taistelun Kanada-maljasta. Seurojen lähtötilanne on hyvin erilainen, sillä Tappara on pelkästään tällä vuosituhannella pelannut jo 12 finaalisarjaa ja voittanut kuusi mestaruutta. KooKoolle finaalikevät on sen historian ensimmäinen.

Karri Kivi on ennakkoarviossaan järkähtämätön.

– Ei ole mitään syytä – ei pelillistä eikä muuta – ettei KooKoo voisi tätä sarjaa voittaa. Tappara on (äärimmäisen pieni) ennakkosuosikki, Kivi linjaa Liigaviikossa näyttäen samalla sormillaan hiuksenhienoa eroa.

– Millään ei pysty ainakaan perustelemaan, että Tappara olisi (ennakkoon) selvästi vahvempi. KooKoolla on kaikki värkit siihen (mestaruuteen) olemassa.

Katso: Liigaviikko kiteyttää finaalisarjan odotukset yllä olevalla videolla.