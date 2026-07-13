Downtown Calling -festivaalin tiedottajan mukaan tapahtuma ei maksa lippurahoja takaisin The Libertines -yhtyeen keikan peruuntumisen vuoksi.
Helsingissä viikonloppuna järjestettyä Downtown Calling -festivaalia kohtasi ikävä takaisku, kun lauantain pääesiintyjän, brittiläisen The Libertines -yhtyeen keikka peruuntui.
Festivaalin Instagram-tilillä lauantaina julkaistussa tiedotteessa kerrottiin, että yhtyeen lento Frankfurtista Helsinkiin oli peruuntunut, eikä korvaavaa lentoa löytynyt lyhyellä varoitusajalla.
Korvaavaksi esiintyjäksi yhtyeen tilalle tuli artisti Pihlaja.
Osa festarikävijöistä on tivannut lippurahojaan takaisin The Libertinesin keikan peruuntumisen vuoksi. Festivaalin tiedottaja Tomi Lindblom sanoo MTV Uutisille, ettei lippurahoja makseta takaisin.
– Se on valitettavasti mahdoton asia, kun tämä on tapahtumasta itsestään riippumaton force majeure -syy, Lindblom sanoo.
Lindblom sanoo järjestäjän pahoittelevan peruutusta.
– Näitä tulee aina silloin tällöin ulkomaisten artistien kanssa, etenkin nykyisin, kun lentokentät ja -yhteydet ovat mitä ovat. Onneksi nämä ovat kovin harvinaisia, sillä nämä eivät ole kenellekään mieluisia asioita.