– Näitä tulee aina silloin tällöin ulkomaisten artistien kanssa, etenkin nykyisin, kun lentokentät ja -yhteydet ovat mitä ovat. Onneksi nämä ovat kovin harvinaisia, sillä nämä eivät ole kenellekään mieluisia asioita.

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– Mutta sitä, voiko sopimuksen purkaa kokonaan ja saada koko lipun hinnan takaisin, arvioidaan tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, miten tapahtumaa on markkinoitu, millainen merkitys artistilla on ollut kokonaisuuteen, onko kuluttaja jo osallistunut festivaaleille ja onko kyseessä usean päivän festivaali, hän sanoo.

Musiikkifestivaali on palvelu, jossa voi olla virhe, jos se ei vastaa sisällöltään sovittua. Jos yksi esiintyjistä peruuntuu usean esiintyjän ja usean päivän festivaaleilla, ei Soinin mukaan ole välttämättä kyse virheestä.