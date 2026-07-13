Metsähallitus on keskeyttänyt kalastuksen viidellä kohteella veden lämpenemisen vuoksi.

Metsähallitus keskeytti maanantaina kalastuksen ja kalastuslupien myynnin viidellä paikkakunnalla, kun veden lämpötila nousi lohikaloille liian korkeaksi. Metsähallitus kertoo asiasta tiedotteessaan.

Keskeytys koskee Kotkan Langinkoskea, Salon Latokartanon koskea, Virtain Kotalan koskia, Leppävirran Konnuskoskea ja Heinäveden Karvionkoskea.

Metsähallituksen mukaan lohikalojen olosuhteet heikkenevät, kun veden lämpötila nousee yli 21 asteen, jolloin happipitoisuus laskee. Tällöin esimerkiksi vapautettavat alamittaiset tai rauhoitetut lohikalat eivät välttämättä enää selviä väsytyksen ja vapautuksen jälkeen.

Metsähallitus keskeyttää lupamyynnin mainituille kohteille ja kehottaa kaikkia kalastajia, jotka ovat jo ehtineet hankkia lupansa, perumaan lupansa ottamalla yhteyden Erälupien asiakaspalveluun ennen luvan alkua.

– Kehotamme kalastajia välttämään lohikalojen pyyntiä myös muualla, jos vedet lämpenevät liikaa. Kalastus kannattaa kohdistaa nyt lajeihin, jotka sietävät lämpöä paremmin. Näitä ovat esimerkiksi särki, kuha, ahven ja hauki, kalastuksen erityisasiantuntija Teijo Hyytiäinen sanoo tiedotteessa.

Lupamyynnin jatkumista arvioidaan uudelleen ensi maanantaina.