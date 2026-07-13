Tulipalon Sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä muutaman tunnin ajan.
Laitilassa 4 000 neliömetrin kanala on tuhoutunut tulipalossa. Palossa on menehtynyt noin 20 000 kanaa eli viidennes kanalan kanoista.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Torikantiellä hieman ennen puoli kolmea maanantaina iltapäivällä. Päivystävä päällikkö Olli Högmander vahvistaa STT:lle, että kyse on Munax Oy:n kanalasta.
Paloa sammuttamassa oli yli 30 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin rakennuksiin ja maastoon.
Viranomaisten mukaan sammutustyöt jatkuvat edelleen. Palon syttymissyytä tutkitaan.
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Maskussa tapahtui huhtikuussa 2020 tuhoisa kanalapalo, jossa tuhannet kanat paloivat kuoliaaksi huolimattomasti poltettujen risujen vuoksi. Video sammutustöistä.
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