Suomen Urheiluliitto on täydentänyt Suomen EM-yleisurheilujoukkuetta neljällä urheilijalla.
Uusina niminä EM-joukkueeseen nimettiin 100 metrin pika-aituri Lotta Harala, seiväshyppääjä Elina Lampela, 400 metrin aitojen Hilla Uusimäki ja 200 metrin pikajuoksija Riku Illukka.
Uusimäki juoksi sunnuntaina 400 metrin aitojen Suomen ennätyksen uuteen uskoon Tampereella. Myös Illukka juoksi hiljattain Suomen ennätyksen 200 metrillä.
– Nyt valitut urheilijat ovat saavuttaneet tulosrajan EM-Birminghamiin ja osoittaneet kilpailukuntonsa tämän kesän aikana, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen perustelee.
SUL on valinnut EM-joukkueeseen vasta 13 urheilijaa, mutta ennakkoarvion mukaan EM-joukkueen lopullinen vahvuus on noin 50 urheilijaa.
SUL tekee seuraavat EM-valintansa Kalevan kisojen jälkeen 27. heinäkuuta ja 30. heinäkuuta.
Yleisurheilun EM-kisat kisataan Birminghamissa 10.-16. elokuuta.
Suomen tämänhetkinen joukkue yleisurheilun EM-kisoihin
Miehet:
200 m: Riku Illukka
10 000 m: Mustafe Muuse
Pituushyppy: Kristian Pulli
Naiset: