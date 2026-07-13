Englannin Valioliigassa pelaava Manchester United on ostanut Andrey Santosin riveihinsä.
Santos siirtyy United-paitaan Chelseasta 50 miljoonan punnan (noin 58,6 milj. euron) siirtokorvauksella.
– On uskomatonta liittyä seuraan, jota suurimmat idolini ovat edustaneet. Keskikenttäpelaajana olen innoissani mahdollisuudesta oppia Michael Carrickilta. Hän on täydellinen valmentaja auttamaan minua ottamaan seuraavan askeleen urallani, Santos toteaa ManU:n tiedotteessa.
Brasilialaisen sopimus ulottuu kesään 2031.
Santos pelasi viime kaudella 27 ottelua Chelseassa tehden yhden maalin. Hän on pelannut uransa aikana myös Strausbourgissa ja Vasco da Gamassa.
Aiemmin tänään brittimediassa uutisoitiin Manchester Unitedin olevan lähellä Aston Villan ja Belgian keskikenttäpelaajan Youri Tielemansin hankintaa.