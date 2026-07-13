Arttu Lindeman on eronnut.

Artisti Arttu Lindeman kertoo sosiaalisessa mediassa eronneensa. Lindemanin mukaan he päätyivät Ella-puolisonsa kanssa yhdessä ratkaisuun, jossa heidän matkansa jatkuu itsenäisesti eri suuntiin.

– Olemme kiitollisia yhteisestä matkasta ja ajasta. Arvostamme toisiamme yhä, mutta jatkamme elämässä eteenpäin ystävinä. Eroon ei liity riitoja eikä draamaa emmekä kommentoi asiaa enempää. Pyydämme asialle rauhaa ja tilaa käsitellä uutta elämänmuutosta, he kirjoittavat yhdessä allekirjoitetussa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pari kertoi sosiaalisessa mediassa syksyllä 2024 avioituneensa. Lindeman kertoi kihlautumisestaan saman vuoden tammikuussa julkaisemallaan TikTok-videolla.

Hän nousi julkisuuteen alun perin tubettajana vuonna 2013. Musiikkiuransa Lindeman aloitti kappaleella Läikkyy.